Токио, , 14:31 — REGNUM Японская компания Bandai Namco Entertainment 4 июля на выставке Anime EXPO 2022 показала геймплей предстоящей игры One Piece Odyssey. Об этом 4 июля пишет издание Gematsu.

One Piece Скриншот с YouTube

Игра представляет собой jRPG (японскую ролевую игру) по мотивам популярного аниме One Piece. Она выйдет на PlayStation 4/5, Xbox Series S/X и ПК в 2022 году.

В One Piece Odyssey игроки будут управлять Луффи и другими членами команды «Соломенной Шляпы», которые окажутся на таинственном острове Вафорд. Разработчики сообщают, что пользователи смогут свободно перемещаться по новым локациям и изучать их, переключаясь между разными персонажами

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