Сочи, Краснодарский край, 4 июля 2022, 14:30 — REGNUM Молодой человек, который пострадал в ходе конфликта с сотрудниками пляжа в Сочи, находится дома, его самочувствие плохое. Об этом сообщила мать пострадавшего юноши журналистам.
Он добавила, что юноше уже сделали магнитно-резонансную томографию.
Ранее в соцсетях появились сообщения об избиении на пляже «Фрегат» молодого мужчины — удары наносились палками и металлическими прутьями. Полиция сообщила о задержании четырёх подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.