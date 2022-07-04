Сочи, Краснодарский край, 4 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Молодой человек, который пострадал в ходе конфликта с сотрудниками пляжа в Сочи, находится дома, его самочувствие плохое. Об этом сообщила мать пострадавшего юноши журналистам.

Sochiadm.ru Сочи

«Мы до 5:30 были в отделении полиции, протоколировались. В конце концов было опознание людей, которых задержали. Нам предложили госпитализацию, но мы поехали домой… Сегодня в восемь часов утра он проснулся дома, у него рвотные позывы, на голове огромные гематомы от ударов железными палками. Сейчас он находится дома в тяжёлом состоянии, мы решаем вопрос: либо я вызываю скорую, либо мы едем в судмедэкспертизу», — сообщила РИА Новости женщина.

Он добавила, что юноше уже сделали магнитно-резонансную томографию.

Ранее в соцсетях появились сообщения об избиении на пляже «Фрегат» молодого мужчины — удары наносились палками и металлическими прутьями. Полиция сообщила о задержании четырёх подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.