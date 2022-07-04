Волгоград, 4 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки 88 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в региональном оперативном штабе. В стационарах и под амбулаторным наблюдением находятся 1 558 ковид-пациентов.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории инфекционной больницы

Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 225 293 жителей. Выздоровели 216 844 человека, в летальной статистике 6 891 запись.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 24 ковид-пациента.