Новоуральск, Свердловская область, 4 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Житель Новоуральска Свердловской области предстал перед судом по обвинению в избиении и оскорблении сотрудника патрульно-постовой службы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в марте 2022 году. Находясь в здании новоуральского ОВД, уралец избил сотрудника патрульно-постовой службы и оскорбил полицейского и его коллег. Вину в совершении преступлений мужчина признал.

Ранее уральца уже судили за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством. На путь исправления мужчина не встал. В территориальное ОВД его доставили за распитие спиртных напитков в общественном месте, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Суд приговорил уральца к двум годам семи месяцам лишения свободы условно. Ему также назначен испытательный срок в три года.