Уфа, , 14:37 — REGNUM Права дольщиков еще одного проблемного дома в Уфе намерены восстановить путем выплаты компенсаций. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба фонда развития территорий.

Долгострой Volgograd.ru

Сообщается, что наблюдательный совет фонда развития территорий принял решение выплатить гражданам компенсации по восьми проблемным домам, расположенным в Ростовской, Новосибирской, Ярославской, Самарской областях и Башкирии.

«За выплатами смогут обратиться 580 человек. Ранее они приобрели жилье в восьми домах, которые так и не были построены», — приводит пресс-служба слова председателя наблюдательного совета, заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Отмечается, что степень строительной готовности этих объектов не превышает 25%.

По словам главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева, свои обязательства перед гражданами не выполнили шесть компаний-застройщиков.

«Для того чтобы восстановить права пострадавших от их действий граждан, будет выделено более 1,8 млрд рублей. Порядка 80% финансирования обеспечит Фонд, остальное — региональные бюджеты», — пояснил Тимофеев.

Сообщается, что в Башкирии компенсации получат обманутые дольщики одного дома (застройщик ООО «Высотки»), расположенного в Уфе по ул. Сун-Ят-Сена.