Москва, 4 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Освобождение территории Луганской Народной Республики является важными событием в ходе специальной военной операции, проводимой российскими военными на Украине. Об этом 4 июля заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

Медведев считает, что эти успехи российской армии только подстегнут Запад и дальше призывать Украину к войне до победного конца.

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти […] продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жёсткую» решимость вернуть всё, что потеряно», — написал Медведев в телеграм-канале. При этом он подчеркнул, что такие потуги будут напрасными.

«Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit (ушёл, скрылся, спасся, бежал — прим. ИА REGNUM)», — добавил замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны страны Сергей Шойгу доложил, что с 19 июня соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» во взаимодействии с подразделениями второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики и при поддержке южной группировки войск успешно проведена наступательная операция по освобождению территории ЛНР.

По его словам, в течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершена накануне, 3 июля, освобождением одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики — Лисичанска.