Москва, 4 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Потери украинской армии в последние две недели в боях при освобождении Луганской Народной Республики составили 5469 человек, доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

Министр сообщил, что общие потери вооружённых сил Украины составили 5469 человек. Из них безвозвратные потери — 2218 человек, санитарные — 3251.

Также при освобождении Лисичанска за этот период союзные войска уничтожили 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолётов, 69 дронов, шесть ЗРК, а также 97 машин РСЗО.

Всего за две недели удалось освободить 25 населённых пунктов, взять под контроль 670 кв. километров территории.