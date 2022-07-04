Бергамо, Италия, 4 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. 17 июля работники авиакомпании в Италии проведут 24-часовую забастовку, сообщили представители профсоюзов 4 июля.

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Требования пилотов и бортпроводников, выдвигавшиеся в ходе двух июньских забастовок, услышаны не были, отметили активисты.

Протестующие требуют улучшения условий труда и повышения зарплат по крайней мере до установленных в Италии минимумов.