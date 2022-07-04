Судак, Крым, 4 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. На площадке арт-кластера «Таврида» завершился второй образовательный заезд, объединяющий экологов, мастеров боевых искусств, танцоров и хореографов современных направлений. Об этом 4 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида» Участники образовательного форума «В движении»

Результатом заезда стала постановка «В движении» на экологическую тему, а также самая массовая тренировка цигун. Участники смены разработали в общей сложности 22 проекта по направлениям своих арт-школ, а ещё провели субботник в природном заказнике «Новый свет», где собрали более 2 тыс. литров мусора.

В рамках заезда также состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов, проводимый Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия — страна возможностей». Эксперты определили семь проектов, на развитие которых авторам выделят гранты, общей суммой в 4 млн рублей.

Добавим, что в заезде «В движении» приняли участие 329 молодых людей из 67 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик. Первый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» под названием «Кириллица» завершился 20 июня 2022 года — в нём были представлены участники пяти арт-школ: народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна.