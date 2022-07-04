Сеул, 4 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. 4 июля в столице Южной Кореи стартовало четырехдневное пленарное заседание консультативного органа НАТО. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Известно, что заседание Комитета национальных резервных сил (NRFC) проходит в Южной Корее впервые.

В мероприятии принимают участие 20 членов комитета, а также представители шести стран-наблюдателей, включая Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Комитет национальных резервных сил, созданный в 1981 году, служит ключевым органом, которому поручено предоставлять стратегические рекомендации НАТО по вопросам, касающимся резервных сил и повышения готовности резервов альянса посредством обмена передовым опытом.

Сообщается, что в рамках мероприятия представители ВС Южной Кореи планируют рассказать о высокотехнологичных учебных программах и средствах для резервистов.

«Я надеюсь, что заседание Комитета национальных резервных сил в Сеуле станет местом для укрепления сотрудничества и доверия между странами-участницами, а также объединения их мудрости и возможностей для национальной системы мобилизации и развития резервных сил», — заявил начальник штаба сухопутных войск Пак Чжон Хван.