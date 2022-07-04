Томск, 4 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. 3 июля аэропорт Томска принял первый прямой авиарейс из столицы Татарии Казани. По традиции первый самолет нового рейса встречали водной аркой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области.

Администрация Томской области Аэропорт Томска

Рейс запустила авиакомпания Nordwind. Самолёты будут летать два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Вместе с пассажирами первым рейсом в Томск из Казани прилетели блогеры.

«В своих соцсетях они расскажут жителям Татарстана о достопримечательностях и туристических фишках. А в середине июля в Казань отправятся томские блогеры», — отметили в администрации.