Казань, 4 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. На территории Татарии с 5 по 11 июля ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Региональным управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Во вторник, 5 июля, в Татарии ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6…+11˚С, днем — +19…+24 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная жара ожидается в Москве 5 июля, температура воздуха днем составит +30…+32 градуса.

Читайте также: В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень метеоопасности