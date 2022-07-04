Грозный, 4 июля 2022, 14:25 — REGNUM В Чечне разработали приложение для вызова скорой медицинской помощи. Оно стало первым в мире. Использовать приложение можно будет на смартфонах с системой Android и в ближайшее время — на IOS. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сулейман Лорсанов.
По его словам, для вызова бригады скорой помощи необходимо в приложении выбрать свой адрес и ввести личные данные, а также назвать причину вызова. После этого в диспетчерскую скорой помощи поступает карта вызова, и к пациенту направляется медпомощь. В минздраве считают, что приложение станет помощником для туристов и людей с нарушениями слуха.