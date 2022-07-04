Грозный, , 14:25 — REGNUM В Чечне разработали приложение для вызова скорой медицинской помощи. Оно стало первым в мире. Использовать приложение можно будет на смартфонах с системой Android и в ближайшее время — на IOS. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сулейман Лорсанов.

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«Вчера мы запустили первое в мире приложение для вызова скорой медицинской помощи. Инициатором проекта стала Республиканская станция скорой медицинской помощи. На данном этапе приложение работает на смартфонах с системой Android, но в ближайшее время планируется запуск сервиса и на IOS», — написал глава минздрава в своем Telegram-канале.

По его словам, для вызова бригады скорой помощи необходимо в приложении выбрать свой адрес и ввести личные данные, а также назвать причину вызова. После этого в диспетчерскую скорой помощи поступает карта вызова, и к пациенту направляется медпомощь. В минздраве считают, что приложение станет помощником для туристов и людей с нарушениями слуха.