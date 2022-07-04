Турин, Италия, , 14:23 — REGNUM Каждый житель Италии в среднем тратит в день 245 литров воды, сообщили эксперты Sima 4 июля.

Морская вода ru.torange.biz

Около 30 литров тратится во время чистки зубов, по 50 литров граждане тратят на приём душа, около 100 литров — на то, чтобы помыть машину

Исследование было проведено из-за обострения ситуации с засухой на севере страны. Эксперты представили свои рекомендации, которые должны позволить снизить объем «бытового» потребления воды гражданами в два раза. Среди этих советов — рекомендации выключать воду при чистке зубов и стирать одежду только при полной загрузке стиральной машины.

Как сообщалось ранее, уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.