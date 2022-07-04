В центре Архангельска появится мозаичное панно
Архангельск, 4 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В центре Архангельска, на входе в Петровский парк, может появиться мозаичное панно, сообщает городская администрация.
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Архангельск
Планируется установить картину из мозаики размером 21 на 3 метра. Автором макета выступил художник Сергей Звягин.
«Именно Михаил Ломоносов, родившийся на нашей земле, возродил искусство средневековой мозаики, и будет символично представить морскую историю города в технике мозаичного панно», — сказала начальник управления архитектуры и градостроительства-главный архитектор города Александра Юницына.
В ближайшее время вопрос установки панно будет рассмотрен на сессии городской думы.
Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Архангельска за полгода получила почти 12 тысяч обращений.