Калуга, 4 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Калуге сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества при расходовании денежных средств, полученных от жильцов многоквартирного дома. Сумма причиненного ущерба составила более 500 тысяч рублей. Об этом 4 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

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По версии правоохранителей, 53-летний местный житель, работая в организации по управлению жилыми домами, в течение двух лет получал деньги, предназначенные для текущего ремонта и содержания жилых помещений, на находящийся в своем распоряжении счет. Не имея намерений исполнять свои обязательства, мужчина обналичивал денежные поступления и распоряжался украденным по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Расследование продолжается. Проверяется причастность данного лица к аналогичным противоправным деяниям. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.