Джакарта, 4 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1434 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 4 июля в Индонезии выявлено 6 095 351 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1868 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 922 117 человек.

В период с 3 по 4 июля от COVID-19 умерли девять человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 758 человек.

Правительство Индонезии активизирует усилия по вакцинации, чтобы уменьшить последствия распространения коронавирусом, которое недавно вновь усилилось.