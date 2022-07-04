Пермь, 4 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с американским защитником Брайоном Алленом. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба команды.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Отмечается, что 30-летний баскетболист подписал контракт, рассчитанный на один год.

В сезоне 2021/22 Аллен играл за израильский клуб «Хапоэль Эйлат» и закончил сезон со средними показателями в 16 очков, 3,3 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата.

«Парма» в минувшем сезоне дошла до четвертьфинала Единой лиги ВТБ, в котором уступила «Локомотиву-Кубань». В межсезонье главным тренером команды стал Евгений Пашутин.