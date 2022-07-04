Москва, 4 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Власти Луганской Народной Республики планируют оценить масштабы ущерба городу Лисичанск, который был нанесён по вине Украины. Об этом 4 июля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

На данный момент власти народной республики организуют гуманитарную помощь для жителей освобождённых территорий и делают всё, чтобы жизнь там как можно скорее вернулась в мирное русло.

«Дальнейшие шаги наши будут заключаться в том, чтобы оценить ущерб, нанесенный Лисичанску и Северодонецку и обеспечить подачу воды, газа, тепла и так далее. У нас не за горами и первое сентября и первые холода. Наша задача — восстановить разрушенную инфраструктуру», — сказал Пасечник.