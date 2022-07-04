Токио, , 14:20 — REGNUM Японская студия Bandai Namco Entertainment анонсировала бесплатную игру в жанре Battle Royale под названием My Hero Academia: Ultra Rumble. Об этом 4 июля написала компания на своем официальном сайте.

Герои Цитата из аниме «Моя геройская академия». реж. Нагасаки Кэндзи. 2018. Япония

Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, точна дата релиза пока неизвестна. Отмечается, что пользователи могут записаться на бета-тестирование, которое пройдёт с 18 по 21 августа на PlayStation 4.

Игру представили рамках выставки Anime EXPO 2022. Battle Royale создан по мотивам популярного аниме «Моя геройская академия» — в нём игроки присоединятся к одной из восьми команд персонажей в качестве героев или злодеев из аниме, и смогут использовать свои «причуды» (сверхспособности) в сражении.

Читайте ранее в этом сюжете: Манхва Solo Leveling получит экранизацию в 2023 году