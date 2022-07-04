Москва, 4 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Штатное приземление в аэропорту Шереметьево совершил пассажирский лайнер Superjet, у которого во время полёта возникла неисправность системы топливного расчета. Об этом 4 июля рассказал источник в экстренных службах.

SuperJet International Sukhoi Superjet 100

«В Шереметьево благополучно сел пассажирский Superjet. В полете у него возникла неполадка в системе топливного расчета», — приводит его слова ТАСС.

Также указывается, что пассажирский самолет следовал рейсом из Магнитогорска и добавляется, что в данный момент устанавливается причина возникшей неполадки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены экипажа вертолёта Ми-8, обнаружившие останки самолёта Ан-2 на склоне горы в Кобяйской районе республики, получили благодарности от главы Якутии Айсена Николаева.