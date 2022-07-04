Тюмень, 4 июля 2022, 14:19 — REGNUM В Тюмени эвакуировали людей из здания Арбитражного суда из-за угрозы минирования. Об этом сообщает информационный центр правительство региона.
Здание суда обследуют саперы и кинологи с собаками, на месте дежурят сотрудники скорой помощи.
«Информация о результатах обследования объекта поступит после завершения всех работ», — сообщает ведомство.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля шесть судов пришлось эвакуировать из-за поступивших анонимных угроз
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