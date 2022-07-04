Москва, , 16:32 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Образование», определены победители XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемого в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого». Как сообщает rsv.ru, ими стали 118 авторов социально-экономических проектов до 18 лет из 52 регионов России.

Творческая молодежь ИА REGNUM

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума были названы имена победителей Конкурса старшей возрастной категории от 18 лет. Ими стал 81 человек из 44 регионов Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.

«Ежегодно конкурс показывает рост числа участников, предлагающих свои идеи на благо родного региона, города, посёлка. Причем увеличивается не только число конкурсантов, но и победителей проекта: в прошлом году лауреатами стали вдвое больше участников в сравнении с предыдущим сезоном — 250 человек в возрасте от 5 до 73 лет. В XIX сезоне эта цифра достигла рекордного значения — 321 человек стал победителем конкурса: 81 автор проектов старшей возрастной категории от 18 лет, 122 юных автора сказок и рисунков до 13 лет в специальной номинации «Детские народные сказки» и 118 авторов инициатив в возрасте от 14 до 17 лет, имена которых мы узнали сегодня», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Список регионов-лидеров по количеству победителей младшей возрастной группы возглавила Московская область — в ее копилке 10 медалей, на втором месте — Санкт-Петербург с 8 медалями, третье место разделили Волгоградская область и Республика Татарстан — по 6 медалей.

В финал Конкурса 2022 года прошли 585 авторов лучших проектов из 75 регионов России, Казахстана и Донецкой Народной Республики. В их числе — 175 финалистов в возрасте от 14 до 17 лет.

«Мы не первый год наблюдаем, как проводится конкурс, и не можем не отметить слаженную и выстроенную систему отбора и поощрения проектов. Особо ценным, на наш взгляд, является неравнодушный подход конкурсантов к развитию российских городов и сел», — пояснил генеральный директор Фонда президентских грантов-2021 Илья Чукалин.

«Сегодня важно вовлекать молодое поколение в научную сферу и предоставлять нашей молодежи максимальные возможности для развития карьеры в науке, заниматься которой сегодня не только интересно, но и престижно», — считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Все инновации рождаются в общественной сфере. Именно поэтому одной из первостепенно важных задач является не только формирование социальной ответственности и активной гражданской позиции среди молодежи, но и предоставление молодым людям возможности реализовать свой творческий потенциал, продемонстрировать свои креативные идеи, а также обеспечение равнодоступных возможностей для участия в социально-экономическом развитии страны, вне зависимости от места их нахождения. Конкурс «Моя страна — моя России» дает всем такую возможность», — подчеркнул директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Вне зависимости от результатов, каждый финалист получит возможность отправиться в путешествие по России в рамках программы «Больше, чем путешествие» — проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

О реализации системы постконкурсной поддержки победителей и финалистов Конкурса рассказала научный руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова:

«Конкурс «Моя страна — моя Россия» в понимании нашего сообщества — организаторов, участников, экспертов и педагогов-наставников, — это, в первую очередь, — образовательный маршрут. Беря свое начало из детства, семьи, этот маршрут помогает и в становлении молодого человека как профессионала, специалиста в своей области. Таких примеров у нас множество.

Два года назад в Конкурсе появилась специальная номинация для самых юных участников до 13 лет. Вместе с родителями, воспитателями и учителями дети создают свои первые заявки, учатся мыслить масштабно, мечтать, получать первые оценки своего труда. Только в этом году мы получили творческие работы от 9 754 ребят со всей страны.

Позже в школе, участвуя в конкурсе с полноценными проектами, они делают первые шаги в науку, учатся задавать вопросы и самостоятельно искать на них ответы. И таких детей, заинтересованных, инициативных, действительно много — в нынешнем сезоне свой путь с проектом начали более 36 тысяч школьников. На этом этапе особенно важно нам, взрослым, поддержать ребят в их начинаниях, сохранить пытливость ума, которая есть в каждом ребенке.

Созданные нами Междисциплинарные проектные школы, проходящие в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан», как раз направлены на сопровождение школьников на их исследовательском пути. Здесь, среди таких же увлеченных сверстников, они предлагают свои идеи, учатся работать в команде, применять свои знания и навыки на практике. Вне зависимости от места жительства, у ребят будет возможность пройти образовательную программу в детском центре или в формате онлайн-модулей при невозможности поездки. Получить опыт, который еще не раз пригодится им в будущем».

Определившиеся сегодня победители Конкурса получат возможность принять участие в Междисциплинарных проектных школах на базе Международного детского центра «Артек» и Всероссийского детского центра «Океан».

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия Наумова отметила:

«Министерство просвещения Российской Федерации на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с конкурсом «Моя страна — моя Россия» в части выявления и поддержки талантливых и инициативных школьников.

Ценно, что уже по завершении конкурсных мероприятий ребята со всей страны могут получить помощь в части реализации своих идей, обрести новые знания и компетенции в рамках Междисциплинарных проектных школ, реализуемых проектом. Основываясь на опыте проведения образовательных смен в прошлом году, можно быть уверенными, что победителей 2022 года ждет достойная награда за их труд».

Первая смена для победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стартует в Международном детском центре «Артек» уже в начале сентября. Во Всероссийский детский центр «Океан» остальные ребята отправятся в середине октября.

«В прошлом году мы впервые встретились с победителями конкурса «Моя страна — моя Россия» в «Артеке». Вместе с организаторами проекта нам удалось сделать эту смену незабываемой для ребят — насыщенная основная программа лагеря, лекции и воркшопы от лучших вузов страны, строительство макета Города будущего и даже прямая связь с МКС! Уверен, что новая встреча будет ещё интереснее. С нетерпением ждём ребят у нас в Крыму», — отметил директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

В 2022 году Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится уже в 19 раз. В объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Год культурного наследия народов России, именно данная тематика стала основной для Конкурса.

Всего свои проекты, направленные на социально-экономическое развитие российских территорий, финалисты представили в 15 профильных номинациях. Защиты прошли в онлайн-формате с трансляцией в сообществе Конкурса социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».