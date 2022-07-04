Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Грузия не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, даже если правительство к концу года выполнит все 12 условий Брюсселя. Об этом говорится в совместном заявлении независимых депутатов Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе, обнародованном 4 июля на сайте парламента республики.

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Депутаты прокомментировали план выполнения требований ЕС, который представил общественности председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Они отметили, что оппозиция ожидаемо отказалась от призыва властей вместе работать над проведением реформа.

«Это еще раз показывает, что тема кандидата им вообще не интересна, вернее интересна лишь в том смысле, чтобы статус кандидата Грузии не был предоставлен и в декабре. Именно в этом они видят свой единственный шанс — ввергнуть страну в беспорядки и войну», — говорится в заявлении.

По мнению депутатов, выполнение каждого из 12 пунктов в оппозиции будет поводом для новых нападок. Тем не менее, Субари, Кавелашвили и Хундадзе считают, что реформы нужно проводить, чтобы показать общественности стремление к евроинтеграции.

«Решение, которое предполагается принять в конце декабря, уже принято, и в конце года никто не даст Грузии статус кандидата, но правительство должно показать, что евроинтеграция — это прочный приоритет для него», — заявили депутаты.

Напомним, Субари, Кавелашвили и Хундадзе 28 июня вышли из правящей партии «Грузинская мечта», после чего заявили, что оппозиция при помощи западных стран готовит переворот в Грузии. По этой причине республике якобы не дали статус кандидата в ЕС, в отличие от менее подготовленных к этому Украине и Молдавии. Такое решение Брюсселя должно дискредитировать грузинское правительство и дать повод оппозиции для выведения сторонников на улицы для протестов.

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