Тес-Хемский район, Тува, , 14:17 — REGNUM В Туве перед судом предстанет бывший руководитель Тес-Хемского лесохозяйственного учреждения и двое его родственников, обвиняемые в крупном мошенничестве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

«Берегите лес от пожара!» Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

По данным следствия, в мае 2019 года чиновник подписал с родственником, являющимся предпринимателем, фиктивный договор и счёт-фактуру о выполнении противопожарных работ. Вторая родственница фигуранта, работавшая бухгалтером в учреждении, перечислила деньги на расчётный счет предпринимателя.

«В результате указанных действий организации причинён ущерб в размере свыше 1 млн рублей. Кроме того, в мае 2020 года, злоумышленники подписали фиктивные договоры и акты о выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов на общую сумму более 2,5 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Однако завершить свой умысел обвиняемые не смогли, поскольку бухгалтерия учреждения была переведена в другую лесохозяйственную организацию. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.