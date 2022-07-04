Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Санкт-Петербурге на 16,2% выросло число зарегистрированных браков — их заключено 9136 — и снизилось количество разводов. Такой статистикой поделились в городском комитете по социальной политике. Население Петербурга с начала года пополнилось на 20 тыс. человек за счёт деторождения.

Павел Ищенко ИА REGNUM Регистрация брака

На сегодняшний день в Петербурге проживает 611 805 семей, из которых 51 376 семей — многодетные. В семьях Северной столицы воспитываются 920 483 ребёнка, в том числе в многодетных — 165 797 детей. Стоит отметить, что в 19 петербургских семьях насчитывается девять и более детей.

В городе готовятся отмечать День семьи, любви и верности. К празднику вручат 350 медалей «За любовь и верность» тем, кто прожил в браке 25 лет и более. Награды также вручат за воспитание детей. Их обладатели, в зависимости от степени звания, получат премии в размере от 25 тыс. до 100 тыс. рублей.

Напомним, что в День семьи, любви и верности для молодожёнов Петербурга подготовили программу наземных и речных маршрутов с остановкам для фотосессий.