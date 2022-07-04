Сеул, 4 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Южнокорейский веб-роман Solo Leveling («Поднятие уровня в одиночку») получит аниме-адаптацию в следующем году. Об этом 4 июля сообщила компания Crunchyroll в рамках выставки Anime EXPO 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Известно, что манхва получит экранизацию в 2023 году, но более точная дата пока не сообщается. Также студия показала трейлер и рассказала, кто будет заниматься выпуском аниме.

Экранизацией займется студия A-1 Pictures, и режиссер Щунске Накащиге, которые ранее занимались созданием «Мастеров меча онлайн». Саундтреки к аниме будет писать Хироюки Савано, автор саундтреков для «Атаки Титанов».