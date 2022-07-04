Таганрог, Ростовская область, 4 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ростовской области в многоквартирном жилом доме днём 4 июля вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области В Таганроге потушили пожар в жилом доме

Инцидент случился около 13:00 мск улице Победы в Таганроге. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже трехэтажного дома и успел распространиться на площади 40 кв. метров. На месте происшествия обнаружен погибший, его личность устанавливается. В 13:39 мск объявлено о ликвидации пожара.

Борьбу с огнём вели 17 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.

Причины случившегося выясняются.

Ряд интернет-изданий и Telegram-каналов сообщает, что пожар случился после хлопка.