Нальчик, 4 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии раскрыта деятельность по незаконному производству спиртосодержащей продукции. Подпольный цех по выпуску «левых» водки и коньяка обнаружен в селе Лечинкае Чегемского района. Подозреваемым в организации производства оказался 31-летний житель города Нальчика. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили 4 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Бутылка водки

Он признался в выпуске контрафактного алкоголя. Тем более, что об этом говорили все факты: изъятые 3000 бутылок водки и коньяка ёмкостью 0,5 и 0,25 л. Бутылки были оклеены этикетами российских производителей, однако не содержали специальных марок — акцизов. Кроме того, в цеху были найдены крышки, пустая тара, этикетки, водяные фильтры, укупорочный станок и другие приспособления для выпуска суррогата.

Общая стоимость изъятой продукции составила более 625 тыс. рублей. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.