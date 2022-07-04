Москва, , 14:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил военных России и Луганской Народной Республики с освобождением ЛНР. 4 июля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава государства также поблагодарил их и пожелал дальнейших успехов.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Мои поздравления и слова благодарности в полном объёме относятся и к бойцам второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР», — отметил российский лидер.

«Я также знаю, что они действовали активно, грамотно, проявляя мужество и героизм в самом прямом смысле слова, проявляли героизм при освобождении своей родной земли», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны страны Сергей Шойгу доложил, что с 19 июня соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина во взаимодействии с подразделениями второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики и при поддержке южной группировки войск под командованием генерала армии Суровикина успешно проведена наступательная операция по освобождению территории ЛНР.

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По его словам, в течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых — Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена накануне, 3 июля, освобождением одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики — Лисичанска.