Иерусалим, 4 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Власти Израиля расследуют инцидент, произошедший в районе газодобывающей платформы на морском месторождении «Кариш». Об этом 4 июля сообщает телеканал Kan.

Håkon Thingstad Платформа

По данным журналистов, системы ПВО, установленные в районе платформы, сбили три беспилотника, предположительно запущенных из Ливана группировкой «Хезболла». Инцидент произошёл в субботу, 2 июля, однако его детали стали известны только спустя два дня.

Службы безопасности Израиля получили в своё распоряжение обломки беспилотников и планируют выяснить, были ли они получены «Хезболлой» из Ирана или любого другого государства Ближнего Востока.

При этом отмечается, что беспилотники не были вооружены, однако с их помощью «Хезболла» могла испытывать израильские системы ПВО.