Рим, 4 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Число зараженных коронавирусом в Италии в настоящее время составляет 1 000 009 человек, сообщили в министерстве здравоохранения.

Dipartimento Protezione Civile Перед вакцинацией от коронавируса. Италия

За минувшие сутки этот показатель увеличился почти на 72 тысячи.

За все время эпидемии в стране было выявлено почти 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).