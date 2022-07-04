Архангельск, , 14:09 — REGNUM В первом полугодии 2022 года в администрацию Архангельска от горожан поступило 11 772 обращений. Наибольшее количество жалоб связано с работой жилищно-коммунальной сферы — 7391, сообщает пресс-служба мэрии.

Жалоба Orin Zebest

«Не теряют актуальность проблема нарушения правил парковки автотранспорта, в том числе на внутридворовой территории и вне организованных автостоянок. Волнуют горожан вопросы комплексного благоустройства, перебои в водоснабжении, работе канализации, ремонты и эксплуатация ливневой канализации», — уточнили в мэрии.

Интересно, что в Архангельске до сих пор большей популярностью пользуются письменные обращения — в электронном виде было подано только 1729 жалоб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Архангельский ЦУР обработал более 48 тысяч жалоб.