Донецк, 4 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 13:30 с позиций в Авдеевке нанесён удар по Ясиноватой. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под огонь украинских войск попали Новобахмутовка и Горловка.