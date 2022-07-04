Донецк, , 14:06 — REGNUM В Верховный суд Донецкой Народной Республики поступила кассационная жалоба адвоката приговоренного к смертной казни наемника из Марокко Саадуна Брагима. Об этом 4 июля говорится в телеграм-канале суда.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первого июля в Верховный суд поступила кассационная жалоба защитника осужденного Саадуна Брагима на приговор Апелляционной палаты Верховного суда», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в ДНР 9 июня приговорил марокканца Саадуна, а также двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских войск в качестве наёмников.

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