Курган, , 14:06 — REGNUM В Курганской области за сутки на 4 июля с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, выписаны по выздоровлению семь человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Медики против коронавируса Sakha.gov.ru

Всего за сутки выявлено 12 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 4 июля выявлено 105 178 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 398 человек, скончался 1441 пациент (ни одного человека за сутки).

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