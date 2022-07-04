Донецк, 4 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огонь украинских войск попали Новобахмутовка и Горловка. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 12:30 украинские артиллеристы нанесли удар с позиций в Сухой Балке, выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

В 12:52 из Шум работал миномёт. По Горловке выпущено три мины калибра 120 мм.