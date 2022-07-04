Луганск, 4 июля 2022, 14:09 — REGNUM Безопасность Луганской Народной Республики будет обеспечена, если украинские орудия окажутся подальше от её границ. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в эфире Первого канала.
По его словам, территория самой республики освобождена, но безопасность для жителей не обеспечена полностью. Западные страны поставили Украине дальнобойные орудия, РСЗО, которые достают до территории ЛНР и представляют огромную угрозу.
«Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается — мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию, как минимум», — сказал Пасечник.
Он напомнил, что задача спецоперации — денацификация и демилитаризация всей Украины, и эту цель никто не отменял. Нужно выполнить все поставленные задачи, подчеркнул глава республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Пасечник поздравил жителей республики с полным освобождением территории от украинских боевиков.
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