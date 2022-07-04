Луганск, 4 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Безопасность Луганской Народной Республики будет обеспечена, если украинские орудия окажутся подальше от её границ. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в эфире Первого канала.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

По его словам, территория самой республики освобождена, но безопасность для жителей не обеспечена полностью. Западные страны поставили Украине дальнобойные орудия, РСЗО, которые достают до территории ЛНР и представляют огромную угрозу.

«Поэтому территория освобождена, но боевые действия, война не заканчивается — мы должны отодвинуть противника на безопасную для нас территорию, как минимум», — сказал Пасечник.

Он напомнил, что задача спецоперации — денацификация и демилитаризация всей Украины, и эту цель никто не отменял. Нужно выполнить все поставленные задачи, подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Пасечник поздравил жителей республики с полным освобождением территории от украинских боевиков.

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