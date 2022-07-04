Белгород, 4 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. На территории Белгородской области выявлено 15,2 тысячи брошенных домовладений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенный дом. Деревня. Село

Собственников или наследников, не вступивших в наследство, имеют 14 тысяч объектов недвижимости. По остальным домовладениям собственников не выявлено, такое имущество подлежит оформлению в муниципальную собственность. В повторный оборот вовлечено уже 19 жилых домов и 157 земельных участков.

Власти разработали алгоритм сноса брошенных домов в приграничных населённых пунктах, в том числе с участием представителей органов внутренних дел и прокуратуры. В удовлетворительном состоянии находятся 399 брошенных домовладений, 1 020 строений — ветхие или разрушенные жилища.

Всего с 2017 года в Белгородской области было демонтировано 2 272 брошенных объекта, в надлежащий вид приведено 11 244 строений.