Эйндховен, Нидерланды, , 14:03 — REGNUM Нидерландский полузащитник Гус Тиль перешел из московского клуба «Спартака» в «ПСВ Эйдховен». Об этом 4 июля сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Гус Тиль Анна Нэсси

Отмечается, что контракт Тиля и ПСВ рассчитан до середины 2026 года. Клубы договорились о полноценном трансфере 24-летнего футболиста. Сумма сделки не уточняется.

Тиль перешёл в «Спартак» в августе 2019 года из нидерландского АЗ. В сентябре 2020 года он перешёл в немецкий «Фрайбург» на правах аренды, а летом 2021-го ушёл в аренду в нидерландский «Фейенорд».

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