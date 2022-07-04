Эйндховен, Нидерланды, 4 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Нидерландский полузащитник Гус Тиль перешел из московского клуба «Спартака» в «ПСВ Эйдховен». Об этом 4 июля сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Анна Нэсси Гус Тиль

Отмечается, что контракт Тиля и ПСВ рассчитан до середины 2026 года. Клубы договорились о полноценном трансфере 24-летнего футболиста. Сумма сделки не уточняется.

Тиль перешёл в «Спартак» в августе 2019 года из нидерландского АЗ. В сентябре 2020 года он перешёл в немецкий «Фрайбург» на правах аренды, а летом 2021-го ушёл в аренду в нидерландский «Фейенорд».