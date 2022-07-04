Москва, 4 июля 2022, 14:03 — REGNUM Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) удалось взять в сжатые сроки. Об этом 4 июля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, сейчас вся территория народной республики уже освобождена от украинской оккупации.
«Для нас это очень долгожданное событие. Это событие, которого мы ждали 8 лет. Настроение у жителей республики приподнятое, бодрое. Что касается взятия Лисичанска, то это было быстро, молниеносно. Противник бежал, бросил свою технику, бросил оборонительные рубежи», — сказал Пасечник.
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