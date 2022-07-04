Москва, , 14:03 — REGNUM Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) удалось взять в сжатые сроки. Об этом 4 июля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Глава ЛНР Леонид Пасечник Lug-info.com

По его словам, сейчас вся территория народной республики уже освобождена от украинской оккупации.

«Для нас это очень долгожданное событие. Это событие, которого мы ждали 8 лет. Настроение у жителей республики приподнятое, бодрое. Что касается взятия Лисичанска, то это было быстро, молниеносно. Противник бежал, бросил свою технику, бросил оборонительные рубежи», — сказал Пасечник.

Читайте ранее в этом сюжете: Алаудинов: Лисичанск завален брошенной украинской техникой