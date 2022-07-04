Глава ЛНР назвал взятие Лисичанска «молниеносным»
Москва, 4 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) удалось взять в сжатые сроки. Об этом 4 июля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Глава ЛНР Леонид Пасечник
По его словам, сейчас вся территория народной республики уже освобождена от украинской оккупации.
«Для нас это очень долгожданное событие. Это событие, которого мы ждали 8 лет. Настроение у жителей республики приподнятое, бодрое. Что касается взятия Лисичанска, то это было быстро, молниеносно. Противник бежал, бросил свою технику, бросил оборонительные рубежи», — сказал Пасечник.