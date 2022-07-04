Лондон, , 14:03 — REGNUM Цены на нефть снизились 4 июля, так как опасения по поводу глобальной рецессии оказались сильнее тревоги из-за возможного дефицита на фоне снижения добычи ОПЕК, беспорядков в Ливии и санкций против России, передает агентство Reuters.

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Утром 4 июля нефть марки Brent подешевела на 25 центов, или 0,2%, до $111,38 за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 49 центов, или 0,5%, до $107,94.

«Риск склоняет цены в сторону снижения, поскольку трейдеры обеспокоены замедлением спроса на нефть из-за большой вероятности экономического спада в США и других частях мира», — заявил главный рыночный аналитик брокерской компании AvaTrade Наим Аслам.

Ранее нефть марки Brent вплотную приблизилась к историческому максимуму в $147 за баррель, достигнутому в 2008 году.

Организация стран — экспортеров нефти не достигла целей по увеличению добычи в июне 2022 года. Добыча нефти в Эквадоре пострадала от общественных беспорядков, тогда как забастовка в Норвегии может сократить поставки уже на этой неделе.

«Растущие перебои в поставках совпадают с возможным дефицитом свободных производственных мощностей у ближневосточных производителей нефти, — объясняет аналитик нефтяной брокерской фирмы PVM Стивен Бреннок. — И если в ближайшее время на рынки не поступит новая нефть, цены будут расти».

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