Рабат, 4 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Ряд банков Марокко запросили у правительства страны лицензии на предоставление услуг в рамках исламских норм. Об этом 4 июля сообщает информационное агентство MAP.

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По данным журналистов, власти санкционировали деятельность шести банков, предоставляющих подобные услуги. В частности, речь идёт о предоставлении кредитов и страховых выплат, основанных на принципе «такафул» — или «взаимного предоставления гарантий». В основе системы лежит механизм распределения прибылей и убытков, который основан на положениях исламского права — шариата.

По данным журналистов, услуги исламского банкинга крайне популярны у населения Марокко на фоне финансового кризиса, с которым столкнулась экономика страны.