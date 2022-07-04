Донецк, 4 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 12:50 из Новомихайловки открыт огонь по Еленовке, выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

В 12:55 и 13:05 обстрел вёлся из Авдеевки. По Яковлевке и Ясиноватой выпущено по пять снарядов калибра 122 мм.