Ставрополь, 4 июля 2022, 14:00 — REGNUM В Ставропольском крае было возбуждено его одно уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении главы Кировского городского округа. УФСБ и прокуратура региона предоставили в Следственные органы материал о незаконном получении дохода руководителем района в виде премий и надбавок, сообщили в пресс-службе СК по региону.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении главы Кировского района было возбуждено уголовное дело о превышениях на 1 млн рублей при строительстве многофункционального центра в городе Новопавловске.
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