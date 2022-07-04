Ставрополь, 4 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае было возбуждено его одно уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении главы Кировского городского округа. УФСБ и прокуратура региона предоставили в Следственные органы материал о незаконном получении дохода руководителем района в виде премий и надбавок, сообщили в пресс-службе СК по региону.

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«В 2018 и 2019 годах главой администрации было подписано распоряжение о своём ежемесячном премировании и надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. В результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировского городского округа причинен ущерб на сумму более 290 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении главы Кировского района было возбуждено уголовное дело о превышениях на 1 млн рублей при строительстве многофункционального центра в городе Новопавловске.